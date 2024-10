Restituire la terra al mare per combattere le esondazioni (Di venerdì 25 ottobre 2024) «Io lo chiamo vandalismo ambientalista. Non torno più da quelle parti perché altrimenti mi sento depresso». Era stato questo il commento rilasciato dall’agricoltore inglese Robert Pocock nel 2014, quando gli abitanti del Somerset avevano finalmente potuto vedere il risultato di un investimento da venti milioni di sterline (circa ventisei milioni di dollari) sul loro territorio. In quell’occasione, per la prima volta dopo secoli le acque del mare avevano invaso di nuovo le zone umide della piccola penisola di Steart, nella costa sudoccidentale dell’Inghilterra. Ora, dieci anni dopo, si può provare a tirare le somme sui risultati dell’intervento, come ha fatto qualche giorno fa il New York Times in un lungo articolo firmato da Rory Smith. Il progetto, portato avanti dalla Environment agency nazionale insieme alla charity Wildfowl and Wetlands Trust, nasceva con un doppio proposito. Linkiesta.it - Restituire la terra al mare per combattere le esondazioni Leggi tutta la notizia su Linkiesta.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) «Io lo chiamo vandalismo ambientalista. Non torno più da quelle parti perché altrimenti mi sento depresso». Era stato questo il commento rilasciato dall’agricoltore inglese Robert Pocock nel 2014, quando gli abitanti del Somerset avevano finalmente potuto vedere il risultato di un investimento da venti milioni di sterline (circa ventisei milioni di dollari) sul loro territorio. In quell’occasione, per la prima volta dopo secoli le acque delavevano invaso di nuovo le zone umide della piccola penisola di Steart, nella costa sudoccidentale dell’Inghil. Ora, dieci anni dopo, si può provare a tirare le somme sui risultati dell’intervento, come ha fatto qualche giorno fa il New York Times in un lungo articolo firmato da Rory Smith. Il progetto, portato avanti dalla Environment agency nazionale insieme alla charity Wildfowl and Wetlands Trust, nasceva con un doppio proposito.

Matt Poole/USFWS (via Flickr) - Per gli scienziati era «un grande esperimento», per gli agricoltori «vandalismo ambientalista», per i politici conservatori «un piano ridicolo». Alla fine, un progetto nato per rendere più sicura una ... (linkiesta.it)

