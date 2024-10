Oasport.it - Prosegue l’ascesa di Olga Danilovic a Guangzhou: la Serbia ha un nuovo personaggio dopo Djokovic?

(Di venerdì 25 ottobre 2024)si è qualificata brillantemente alle semifinali del torneo WTA 250 di, non concedendo nemmeno un set alle avversarie nei tre incontri disputati sul cemento della località cinese: all’esordio ha regolato la russa Erika Andreeva per 6-3, 6-4, agli ottavi ha avuto la meglio sulla francese Diane Parry per 6-1, 6-0 e poi ai quarti ha liquidato la thailandese Mananchaya Sawangkaew per 6-4, 6-4. Un cammino limpido per la tennista serba, che ora se la dovrà vedere contro la ceca Katerina Siniakova, la quale partirà con i favori del pronostico (è la testa di serie numero 1 del tabellone e numero 45 del mondo).