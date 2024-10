Pelle e barba, le nuove tendenze della beauty routine maschile puntano alla sostenibilità (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il settore della bellezza maschile sta subendo una trasformazione importante. Anche gli uomini sono sempre più attenti alla cura di sé stessi e alla qualità dei cosmetici utilizzati, nell’ambito di un mercato in continua evoluzione sia sul fronte dell’offerta che su quello della domanda. I prodotti sono caratterizzati perlopiù da texture leggere e lievemente opacizzanti. I trattamenti devono essere efficaci, innovativi, tollerabili e sostenibili, realizzati attraverso rituali naturali e multifunzionali che offrono risultati tangibili in modo pratico e senza sprechi di risorse. Celebrities Anche molti personaggi maschili stanno attenti alle cure di bellezza di viso e corpo. In particolare, l’ex calciatore e imprenditore David Beckham è noto per il suo stile impeccabile e l’attenzione meticolosa della barba, così come l’attore australiano Chris Hemsworth. Quotidiano.net - Pelle e barba, le nuove tendenze della beauty routine maschile puntano alla sostenibilità Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il settorebellezzasta subendo una trasformazione importante. Anche gli uomini sono sempre più attenticura di sé stessi equalità dei cosmetici utilizzati, nell’ambito di un mercato in continua evoluzione sia sul fronte dell’offerta che su quellodomanda. I prodotti sono caratterizzati perlopiù da texture leggere e lievemente opacizzanti. I trattamenti devono essere efficaci, innovativi, tollerabili e sostenibili, realizzati attraverso rituali naturali e multifunzionali che offrono risultati tangibili in modo pratico e senza sprechi di risorse. Celebrities Anche molti personaggi maschili stanno attenti alle cure di bellezza di viso e corpo. In particolare, l’ex calciatore e imprenditore David Beckham è noto per il suo stile impeccabile e l’attenzione meticolosa, così come l’attore australiano Chris Hemsworth.

