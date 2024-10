Panucci lascia il ministero dell’Università e il suo maxi stipendio: dimissioni o “dimissionata”? (Di venerdì 25 ottobre 2024) «lascia il capo di gabinetto del ministero dell’Università e della ricerca, Marcella Panucci». Dopo lo scoop del Foglio, la notizia ha fatto il giro delle chat del deep state. «Ma quindi se ne va?», «Pare proprio di sì». Però è quel verbo che ha insospettito più di qualcuno. Panucci, una vita in Confindustria, e un trascorso anche nel gabinetto di Renato Brunetta con il governo Draghi, mollerebbe, assieme l’incarico, pure uno stipendio da oltre 200 mila euro. Mica male. Tanto che qualcuno la domanda se l’è fatta: dimissioni o “dimissionata“? Marcella Panucci con Anna Maria Bernini (Imagoeconomica).Articolo completo: Panucci lascia il ministero dell’Università e il suo maxi stipendio: dimissioni o “dimissionata”? dal blog Lettera43 Lettera43.it - Panucci lascia il ministero dell’Università e il suo maxi stipendio: dimissioni o “dimissionata”? Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) «il capo di gabinetto dele della ricerca, Marcella». Dopo lo scoop del Foglio, la notizia ha fatto il giro delle chat del deep state. «Ma quindi se ne va?», «Pare proprio di sì». Però è quel verbo che ha insospettito più di qualcuno., una vita in Confindustria, e un trascorso anche nel gabinetto di Renato Brunetta con il governo Draghi, mollerebbe, assieme l’incarico, pure unoda oltre 200 mila euro. Mica male. Tanto che qualcuno la domanda se l’è fatta:o ““? Marcellacon Anna Maria Bernini (Imagoeconomica).Articolo completo:ile il suoo “”? dal blog Lettera43

