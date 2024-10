Liberoquotidiano.it - "Obbligato" a togliergli i 300mila euro: Conte infierisce su Grillo (e pensa a "cancellarlo" del tutto)

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Siamo alle comiche finali per il M5s. Lo showdown. L'ultimo scontro. L'epilogo di un conflitto serpeggiante da anni e deflagrato negli ultimi mesi, quello tra Giuseppee Beppe. La novità di assoluto rilievo della vigilia è la conferma, arrivata dal presunto avvocato del popolo, sul fatto che il contratto di consulenza dal'anno al comico ligure non verrà rinnovato. La comunicazione dello stop è stata data a Bruno Vespa, in occasione del suo prossimo libro, la cui uscita è imminente. Il leader M5s ha spiegato che lo stop è dovuto al fatto chesi sarebbe reso protagonista di atti di "sabotaggio" del partito, dunque l'ex premier ha sostenuto che la sua più che informazione sia "controinformazione", contro di lui e contro il M5s.