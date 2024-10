Ilgiorno.it - Nova Milanese: nella morte come nella vita, Giovanna Chinnici uccisa dopo “l’ultimo atto d’amore”

(Di venerdì 25 ottobre 2024), 25 ottobre – “Una donna magnifica, affabile, sempre con il sorriso”, la ricorda una collega. “Una persona solare, intelligente e dolcissima” le fanno eco dal circolo Arci didove curava i corsi di psicomotricità per bambini. Nessuno poteva aspettarsi che ladi, 63 anni, ex operatrice dei servizi sociali in pensione al Comune di Cinisello Balsamo e volontaria attivissima nel sociale potesse finire così, sotto le coltellate, almeno due fendenti che l’hanno raggiunta alla base del collo. Nessuno si stupisce però che ladisia terminata con il suo ultimo sacrificio, intervenuta per salvare la figlia appena ferita dal presunto omicida, lo zio (e suo cognato della vittima) Giuseppe Caputo, 62 anni.