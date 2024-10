Nba 2024/2025: Oklahoma domina Denver, Doncic batte Wembanyama (Di venerdì 25 ottobre 2024) Prime giornate della stagione 2024/2025 di Nba. Boston non sbaglia e si porta a 2 vittorie battendo Washington in trasferta. Doncic batte Wembanyama all’esordio e Okc domina Denver. Minnesota piega Sacramento grazie ai liberi di Edwards. RISULTATI E CLASSIFICHE AGGIORNATE Boston è calda e non sbaglia nel primo back to back stagionale. I Celtics passano in casa di Washington 122-102. Match condotto dal secondo quarto in poi dalla squadra di Mazzulla, che nel finale dà spazio anche alle seconde linee. Payton Pritchard chiude con 15 punti e Neemias Queta con 12. Jaylen Brown e Jason Tatum combinano 52 punti (27+25) e Derrick White ne aggiunge 19 con 4 assist e 4 rimbalzi. Sponda Wizards, ottima prova di Jordan Poole (26 punti+4 assist) all’esordio. Il nuovo acquisto Jonas Valanciunas aggiunge 18 punti e 5 rimbalzi dalla panchina. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Prime giornate della stagionedi Nba. Boston non sbaglia e si porta a 2 vittoriendo Washington in trasferta.all’esordio e Okc. Minnesota piega Sacramento grazie ai liberi di Edwards. RISULTATI E CLASSIFICHE AGGIORNATE Boston è calda e non sbaglia nel primo back to back stagionale. I Celtics passano in casa di Washington 122-102. Match condotto dal secondo quarto in poi dalla squadra di Mazzulla, che nel finale dà spazio anche alle seconde linee. Payton Pritchard chiude con 15 punti e Neemias Queta con 12. Jaylen Brown e Jason Tatum combinano 52 punti (27+25) e Derrick White ne aggiunge 19 con 4 assist e 4 rimbalzi. Sponda Wizards, ottima prova di Jordan Poole (26 punti+4 assist) all’esordio. Il nuovo acquisto Jonas Valanciunas aggiunge 18 punti e 5 rimbalzi dalla panchina.

