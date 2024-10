Gaeta.it - Napoli: omicidio di Emanuele Tufano, scontro tra bande minorili scatena la violenza

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Un tragico evento ha scosso Napoli la notte tra il 23 e il 24 ottobre, quando Emanuele Tufano, un ragazzo di soli 15 anni, è stato ucciso in un agguato che ha coinvolto due bande giovanili rivali. Questo episodio di omicidio ha sollevato interrogativi sulla crescente insicurezza nelle strade della città e sull'emergere di conflitti tra gruppi di adolescenti armati. Le indagini sono in corso, ma il quadro si presenta già inquietante per la comunità locale. L'agguato della notte fatale Emanuele stava facendo rientro a casa quando è stato colpito nei pressi di Corso Umberto, in un'area della città conosciuta per le sue tensioni sociali. Questo drammatico episodio è il culmine di un conflitto che coinvolge bande di giovani della zona, in particolare quella del Mercato e quella della Sanità.