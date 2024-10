MotoGP Thailandia, Martin: “Qualche cambio setup obbligato, grande equilibrio” (Di venerdì 25 ottobre 2024) “Non mi piace toccare troppo la moto durante i turni, ma alle volte non hai alternative. Ho fatto Qualche cambiamento per provare le gomme, per abituarmi alla moto e capire il limite. Ho fatto due run un po’ più lunghi proprio per questo motivo. Il time attack non è andato male, ma Marquez, Bastianini e Bagnaia sono molto forti. Non vedevo l’ora di scendere in moto, perché in questi giorni ho sempre pensato al campionato. La mente si dedica a immaginare quello che accadrà in futuro. Quando, però, salgo in sella dimentico tutto. In questi giorni anche se ero a Bali con i miei amici, mi svegliavo sempre la mattina presto con il pensiero fisso del Mondiale”. Queste le parole, ai microfoni di Sky Sport, del pilota Ducati Pramac Jorge Martin al termine delle pre-qualifiche chiuse in seconda posizione dietro Marc Marquez. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) “Non mi piace toccare troppo la moto durante i turni, ma alle volte non hai alternative. Ho fattocambiamento per provare le gomme, per abituarmi alla moto e capire il limite. Ho fatto due run un po’ più lunghi proprio per questo motivo. Il time attack non è andato male, ma Marquez, Bastianini e Bagnaia sono molto forti. Non vedevo l’ora di scendere in moto, perché in questi giorni ho sempre pensato al campionato. La mente si dedica a immaginare quello che accadrà in futuro. Quando, però, salgo in sella dimentico tutto. In questi giorni anche se ero a Bali con i miei amici, mi svegliavo sempre la mattina presto con il pensiero fisso del Mondiale”. Queste le parole, ai microfoni di Sky Sport, del pilota Ducati Pramac Jorgeal termine delle pre-qualifiche chiuse in seconda posizione dietro Marc Marquez.

