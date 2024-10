MotoGP, risultati e classifica FP1 GP Thailandia 2024: Bezzecchi precede Martin e Bagnaia poi i fratelli Marquez (Di venerdì 25 ottobre 2024) Si è appena conclusa la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Thailandia, diciottesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024. I primi 45 minuti di lavoro sul tracciato di Buriram hanno messo in mostra un ottimo Marco Bezzecchi (Ducati Pertamina VR46) che ha preceduto per 38 millesimi Jorge Martin (Ducati Pramac) e per 2 decimi esatti Francesco Bagnaia (Ducati Factory). Alle loro spalle i fratelli Marquez. Marc (Ducati Gresini) ha chiuso a 259 millesimi dal romagnolo, mentre Alex (Ducati Gresini) è quinto a 357. Sesto Enea Bastianini (Ducati Factory) a 368 millesimi, settimo Pedro Acosta (Gas Gas Tech3) a 414, quindi ottavo Jack Miller (Red Bull KTM) a 507. Nono Takaaki Nakagami (LCR Honda) a 530 davanti a Fabio Quartararo (Yamaha) che completa la top10 a 648. Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio la classifica delle prove libere di Buriram. Oasport.it - MotoGP, risultati e classifica FP1 GP Thailandia 2024: Bezzecchi precede Martin e Bagnaia poi i fratelli Marquez Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Si è appena conclusa la prima sessione di prove libere del Gran Premio di, diciottesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale di. I primi 45 minuti di lavoro sul tracciato di Buriram hanno messo in mostra un ottimo Marco(Ducati Pertamina VR46) che ha preceduto per 38 millesimi Jorge(Ducati Pramac) e per 2 decimi esatti Francesco(Ducati Factory). Alle loro spalle i. Marc (Ducati Gresini) ha chiuso a 259 millesimi dal romagnolo, mentre Alex (Ducati Gresini) è quinto a 357. Sesto Enea Bastianini (Ducati Factory) a 368 millesimi, settimo Pedro Acosta (Gas Gas Tech3) a 414, quindi ottavo Jack Miller (Red Bull KTM) a 507. Nono Takaaki Nakagami (LCR Honda) a 530 davanti a Fabio Quartararo (Yamaha) che completa la top10 a 648. Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio ladelle prove libere di Buriram.

LIVE MotoGP - GP Thailandia 2024 in DIRETTA : Bezzecchi svetta su Martin e Bagnaia - alle 10.00 le pre-qualifiche - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 06.40 A questo punto non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi alle ore 10.00 per le importantissime pre-qualifiche. Grazie e buon proseguimento di mattinata. 06.38 Pecco ... (Oasport.it)

LIVE MotoGP - GP Thailandia 2024 in DIRETTA : Bezzecchi precede Martin e Bagnaia - si lavora sul passo gara - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 06.30 BANDIERA A SCACCHI! SI CHIUDONO LE PL! 06.29 Alex Marquez migliora e si porta in quinta posizione a 357 millesimi da Bezzecchi. Suo fratello Marc migliora in ogni settore ma si ferma a un decimo dal ... (Oasport.it)

LIVE MotoGP - GP Thailandia 2024 in DIRETTA : Bezzecchi precede Martin e Bagnaia - poi Marc Marquez - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 06.14 Bezzecchi martella sul piede dell’1:30.731, ottimo passo per il romagnolo. Martin di nuovo record nel T2 per 13 millesimi, quindi perde 2 decimi nel T3 e chiude in 1:30.785. 06.12 Martin, dopo un giro ... (Oasport.it)

LIVE MotoGP - GP Thailandia 2024 in DIRETTA : al via le prove libere - Bagnaia lancia la sfida a Martin - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 05.45 SEMAFORO VERDE!!!! SCATTANO LE PROVE LIBERE DEL GP DI THAILANDIA!! 05.40 Buongiorno e benvenuti a Buriram! Sta per prendere il via il weekend della MotoGP! Programma, orari e tv della giornata – La ... (Oasport.it)