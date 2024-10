MotoGP GP Thailandia 2024, Bagnaia: “Sono soddisfatto, time attack buono” (Di venerdì 25 ottobre 2024) “Nel time attack abbiamo finito di fare le prove. Come a Phillip Island siamo andati nella direzione sbagliata durante il turno, poi prima del time attack siamo andati nella direzione opposta e ha funzionato meglio. Sono contento perché abbiamo anticipato un po’ il lavoro di metterci a posto con la moto ed è positivo. Il time attack è stato buono considerando che non ho fatto un giro pulito. Sono soddisfatto”. Queste le parole di Pecco Bagnaia dopo le libere del venerdì del GP della Thailandia, chiuse in quarta posizione nelle prequalifiche, intervistato da Sky Sport: “Sono partito che ero subito il più veloce insieme a Marquez. Penso che la gomma dietro non funzioni male però tende ad avere un bel calo, la dura sembra più costante. Domani metteremo altri giri sulla gomma con la consapevolezza che il potenziale è buono”. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) “Nelabbiamo finito di fare le prove. Come a Phillip Island siamo andati nella direzione sbagliata durante il turno, poi prima delsiamo andati nella direzione opposta e ha funzionato meglio.contento perché abbiamo anticipato un po’ il lavoro di metterci a posto con la moto ed è positivo. Ilè statoconsiderando che non ho fatto un giro pulito.”. Queste le parole di Peccodopo le libere del venerdì del GP della, chiuse in quarta posizione nelle prequalifiche, intervistato da Sky Sport: “partito che ero subito il più veloce insieme a Marquez. Penso che la gomma dietro non funzioni male però tende ad avere un bel calo, la dura sembra più costante. Domani metteremo altri giri sulla gomma con la consapevolezza che il potenziale è”.

