Agi.it - Milano: rubate informazioni riservate dallE Banche Dati Strategiche Nazionali, 6 misure cautelari

(Di venerdì 25 ottobre 2024) AGI - I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Varese, coordinati dalla Procura die dalla DNA, hanno eseguito un'ordinanza di applicazione di seie di sequestro di società , emessa dal gip del capoluogo lombardo, nei confronti di altrettanti presunti appartenenti a un'organizzazione dedita principalmente, per finalità di profitto economico e di altra natura, all'esfiltrazione die di(sensibili e segrete) conservati nelle. Tra le quattro persone sottoposte agli arresti domiciliari ci sarebbe anche un ex poliziotto. Le altre dueeseguite dai militari del nucleo investigativo di Varese sono delle interdittive e riguardano due appartenenti alle forze dell'ordine in servizio  Tra le persone vittime dell'organizzazione ci sarebbero anche degli esponenti politici.