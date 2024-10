Linkiesta.it - Lo scontro tra Grillo e Conte è la degna conclusione della più clamorosa presa in giro della politica italiana

Leggi tutta la notizia su Linkiesta.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Morire per Beppe? O morire per Giuseppe? Per chi tifare: per il buffone che soffiò sul fuoco populista (la Casta, la Casta!) o per l’azzeccagarbugli passato dai decreti Salvini alla critica da sinistra a Kamala Harris? Meglio il Movimento dell’uno vale uno o il Partito a-valoriale e trasformista? Sono alternative false. Il Comico e l’Avvocato sono due faccestessa medaglia, come dice Robert De Niro ad Al Pacino ne “La sfida” – solo che questi sono due miti, quelli due ominicchi. Se oggi si dividono non è per ragioni politiche, ma per soldi, miserabili soldi, trecentomila maledetti euro, forse l’equivalente dei trenta denari, roba da povirazzi, nel senso camilleriano di poveri di spirito oltre che di bisognosi di denaro. È finita, stop.