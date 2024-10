Liberoquotidiano.it - Liguria: Musso (Iv), 'confermiamo libertà di voto ma pretendiamo rispetto'

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Roma, 25 ott. (Adnkronos) - "l'indicazione delladi, ma personalmente credo che gli elettori di Italia Viva pretendanoe non dimentichino quando ilviene meno”. Lo afferma in una nota Eugenio, presidente regionaledi Italia Viva. “Ricordo che nei confronti di Italia Viva è stata compiuta una vera e propria scorrettezza: è stato addirittura impedito di presentare le liste e sono stati additati candidati non graditi, tutte persone perbene e specchiate. E questo significa che la coalizione Orlando è tutta schiacciata verso una sinistra massimalista, chiusa in un perimetro in cui la fanno da padrone il Movimento 5 stelle, Bonelli, Fratoianni e Sansa".