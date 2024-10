Juventus, Di Gregorio: “Niente rancore verso l’Inter, qui subito a mio agio” (Di venerdì 25 ottobre 2024) “Non porto rancore verso l’Inter, ma non sarei rimasto a fare la comparsa. Devo tanto all’Inter perché mi è stata vicina quando ho perso mio padre a 13 anni. Sono arrivato in nerazzurri che avevo 7 anni e l’ho lasciata che ne avevo 19. Mi sono formato molto e sono cresciuto tanto con quell’esperienza anche grazie agli allenatori che ho avuto. Qui alla Juventus mi sono trovato subito a mio agio. Ci ho messo pochissimo ad ambientarmi”. Così, in un’intervista a La Repubblica, il portiere della Juventus Michele Di Gregorio a due giorni dalla sfida contro l’Inter. Juventus, Di Gregorio: “Niente rancore verso l’Inter, qui subito a mio agio” SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) “Non porto, ma non sarei rimasto a fare la comparsa. Devo tanto alperché mi è stata vicina quando ho perso mio padre a 13 anni. Sono arrivato in nerazzurri che avevo 7 anni e l’ho lasciata che ne avevo 19. Mi sono formato molto e sono cresciuto tanto con quell’esperienza anche grazie agli allenatori che ho avuto. Qui allami sono trovatoa mio. Ci ho messo pochissimo ad ambientarmi”. Così, in un’intervista a La Repubblica, il portiere dellaMichele Dia due giorni dalla sfida contro, Di: “, quia mio” SportFace.

