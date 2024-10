Ilrestodelcarlino.it - Il "San Martino" si farà. Costerà 2 milioni in meno

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Entro il 2025 via ai lavori per il parcheggio San: avrà quasi gli stessi posti previsti dal progetto originario, maoltre 2di euro in. I tecnici e gli esperti in arrivo anche dalla Toscana, coordinati da ‘Ancona Servizi’, hanno trovato le misure necessarie per dare il via libera al progetto inizialmente scartato e poi buttato nel cestino dall’amministrazione di centrodestra. Nei mesi scorsi il Carlino aveva anticipato il dietro-front di Palazzo del Popolo, qualora fosse stato possibile abbattere i costi della struttura per renderla produttiva sotto il profilo economico. Adesso c’è la firma in calce e il via libera alle procedure che richiederanno i tempi necessari.