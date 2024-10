I migranti in Albania? Lo scopo è rafforzare il consenso, non certo per ‘risolvere’ il fenomeno (Di venerdì 25 ottobre 2024) Alla fine, su tutta questa storia dei centri di identificazione, trattenimento dei richiedenti asilo, CPR e detenzione a Shejin e Gjader in Albania hanno forse ragione Luca e Paolo a DiMartedì. L’obiettivo di tutta questa operazione è “fare casino” ed emergerne trionfanti avendo fatto finta di aver trovato una soluzione. Ilfattoquotidiano.it - I migranti in Albania? Lo scopo è rafforzare il consenso, non certo per ‘risolvere’ il fenomeno Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Alla fine, su tutta questa storia dei centri di identificazione, trattenimento dei richiedenti asilo, CPR e detenzione a Shejin e Gjader inhanno forse ragione Luca e Paolo a DiMartedì. L’obiettivo di tutta questa operazione è “fare casino” ed emergerne trionfanti avendo fatto finta di aver trovato una soluzione.

