Festa del Cinema di Roma 2024 | Presentazione APIC

(Di venerdì 25 ottobre 2024) I Relatori Michele Lo Foco, membro del Consiglio Superiore dele dell’Audiovisivo presso la Direzione Generale deldel Ministero della Cultura, ha ribadito l’impegno per la promozione del cortometraggio, proponendo tavoli tecnici per esplorare nuove strategie di distribuzione. Lo Foco ha dichiarato: “Oggi è fondamentale ripensare il cortometraggio. Mi auguro che i distributori possano considerare l’idea di acquistare almeno due corti per ogni lungometraggio, in modo da proiettarli nelle sale prima dei film. I corti non sono prodotti minori o più semplici: richiedono una narrazione incisiva e immediata. Serve una grande capacità di sintesi per catturare l’attenzione in pochi minuti.