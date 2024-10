FC 25 Nuovo Obiettivo Live Pionieri: Jobe Bellingham (Di venerdì 25 ottobre 2024) Nuovo appuntamento con gli obiettivi di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare quello denominato Nuovo Obiettivo Live Pionieri: Jobe Bellingham uscito in data 25 ottobre 2024. Prova Amazon Prime gratis per 30 giorni! Nuovo Obiettivo Live Pionieri: Jobe Bellingham Completa questo Obiettivo per ottenere Jobe Bellingham! Premi non scambiabili. Numero di incarichi da completare: 4 Premi finale: 1x Verso la fase a eliminazione UCL Bellingham Non scambiab. Inizio 25 ottobre – Scadenza: 30 ottobre   1 –  Passaggi illuminanti Fornisci 5 assist su passaggio filtrante in Squad Battles a Livello Dilettante o superiore (o Rivals). Premio: 1x 75+ Rare Gold Player Pack Non scambiab. + 250 SP 2 – Glaciale Segna 10 gol in Squad Battles a Livello Dilettante o superiore (o Rivals) con un giocatore della EFL Championship. Imiglioridififa.com - FC 25 Nuovo Obiettivo Live Pionieri: Jobe Bellingham Leggi tutta la notizia su Imiglioridififa.com (Di venerdì 25 ottobre 2024)appuntamento con gli obiettivi di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare quello denominatouscito in data 25 ottobre 2024. Prova Amazon Prime gratis per 30 giorni!Completa questoper ottenere! Premi non scambiabili. Numero di incarichi da completare: 4 Premi finale: 1x Verso la fase a eliminazione UCLNon scambiab. Inizio 25 ottobre – Scadenza: 30 ottobre   1 –  Passaggi illuminanti Fornisci 5 assist su passaggio filtrante in Squad Battles allo Dilettante o superiore (o Rivals). Premio: 1x 75+ Rare Gold Player Pack Non scambiab. + 250 SP 2 – Glaciale Segna 10 gol in Squad Battles allo Dilettante o superiore (o Rivals) con un giocatore della EFL Championship.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

FC 25 - Nuovo Obiettivo Live Settimanale per chi non ha ancora completato il Pass - Nuovo appuntamento con gli obiettivi settimanali di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare quello denominato Nuovo obiettivo Live: Obiettivi settimanali Prova Amazon Prime gratis per 30 giorni! Nuovo Obiettivo Live: Obiettivi ... (Imiglioridififa.com)

Il cantiere del nuovo lungomare di Santo Spirito tra piccoli passi e disagi per i cittadini : "Obiettivo fine primavera 2025" - L'obiettivo resta quello di non andare oltre la tarda primavera 2025 per consegnare alla cittadinanza il nuovo lungomare di Santo Spirito. Un traguardo per il quale, però, servirà un colpo d'ali all'andamento dei lavori cominciati nel 2022 e per i ... (Baritoday.it)

Calciomercato Napoli - svelato il nuovo obiettivo di Manna : è successo in diretta - In casa Napoli, dopo la vittoria contro l’Empoli, bisogna registrare delle grosse novità di calciomercato. Il Napoli di Antonio Conte, dopo la sosta per lasciare spazio agli impegni delle varie nazionali, ha subito risposto presente. I partenopei, ... (Spazionapoli.it)

Il collezionista Acerbi si prepara a Roma-Inter : nuovo obiettivo! - Francesco Acerbi si prepara a Roma-Inter, sfida in programma domani sera. Rivale inedito per il centrale nerazzurro. NUOVO AVVERSARIO – Al collezionista Acerbi, manca in effetti uno scalpo ucraino: domani è l’occasione giusta per arricchire la sua ... (Inter-news.it)