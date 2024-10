Esplosione Toyota, l'ultimo audio Whatsapp della fidanzata di Fabio Tosi: «Mi ha detto "ci vediamo stasera a casa"» (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il post tragedia è inevitabile. Lacrimee rabbia pervadono il Bolognese. Il 23 ottobre Fabio Tosi è morto insieme a Lorenzo Cubello nell?incidente alla Toyota di Bologna. Mentre le Leggo.it - Esplosione Toyota, l'ultimo audio Whatsapp della fidanzata di Fabio Tosi: «Mi ha detto "ci vediamo stasera a casa"» Leggi tutta la notizia su Leggo.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il post tragedia è inevitabile. Lacrimee rabbia pervadono il Bolognese. Il 23 ottobreè morto insieme a Lorenzo Cubello nell?incidente alladi Bologna. Mentre le

