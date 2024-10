Calciomercato.it - Di Marco alza bandiera bianca, forfait UFFICIALE: scelto il sostituto

Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Il comunicatoha fugato ogni dubbio: Dinon ce la fa ed è costretto a saltare il big match. Le ultimissime Si prospetta un week end denso di novità per il campionato di Serie A. La nona giornata sarà sicuramente monopolizzato dall’attesissimo derby d’Italia che vedrà l’Inter ospitare la Juventus di Thiago Motta. Più in generale, però, gli altri confronti in programma potrebbero creare i presupposti per delineare con più precisione una classifica che sta cominciando a prendere forma. Anche nel campionato cadetto, da sempre molto equilibrato e livellato, i colpi di scena sono dietro l’angolo.di Di: ultim’ora(LaPresse) – Calciomercato.itL’ultimo – in ordine di tempo – riguarda Frosinone-Pisa.