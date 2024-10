Abruzzo24ore.tv - Dengue a Fonte Grande: allarme contagio, avviate nuove disinfestazioni urgenti

Leggi tutta la notizia su Abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Chieti - Nuovi interventi di disinfestazione nel quartiere didopo la conferma di un caso diin un residente. Dopo la scoperta di un caso dinel quartiere di, il Comune di Ortona ha predisposto una nuova serie di. La decisione arriva dopo che l’ASL Lanciano-Vasto-Chieti ha confermato la positività al virus di un cittadino residente in via dellaSanta. A seguito della comunicazione dell’Unità Operativa Complessa del Servizio di Igiene Epidemiologica e Sanità Pubblica, il commissario straordinario Gianluca Braga ha immediatamente firmato un’ordinanza per disporre l'avvio di un intervento urgente. Gli interventi di disinfestazione Il piano prevede la realizzazione di operazioni di disinfestazione adulticida, larvicida e l'eliminazione dei focolai larvali, con l'obiettivo di contenere il diffondersi del virus.