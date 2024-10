Ciclismo, arriva il Grand Tour della Magna Grecia, prima edizione la prossima primavera (Di venerdì 25 ottobre 2024) (Adnkronos) – La Fondazione Magna Grecia e la Lega del Ciclismo Professionistico hanno siglato un Protocollo d’intesa per poter dare L'articolo Ciclismo, arriva il Grand Tour della Magna Grecia, prima edizione la prossima primavera proviene da Quotidiano Rosso di Sera. Rossodisera.eu - Ciclismo, arriva il Grand Tour della Magna Grecia, prima edizione la prossima primavera Leggi tutta la notizia su Rossodisera.eu (Di venerdì 25 ottobre 2024) (Adnkronos) – La Fondazionee la Lega delProfessionistico hanno siglato un Protocollo d’intesa per poter dare L'articoloillavera proviene da Quotidiano Rosso di Sera.

Ciclismo - arriva il Grand Tour della Magna Grecia - prima edizione la prossima primavera - Roma, 25 ott. (Adnkronos) - La Fondazione Magna Grecia e la Lega del Ciclismo Professionistico hanno siglato un Protocollo d'intesa per poter dare il via all'organizzazione del Grand Tour della Magna Grecia, un progetto di corsa ciclistica ... (Liberoquotidiano.it)

