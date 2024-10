Cancro al seno, alla Festa del cinema di Roma va in scena la prevenzione (Di venerdì 25 ottobre 2024) Roma, 25 ott. (Adnkronos Salute) - Al Festival del cinema di Roma va in onda in questi giorni il film della vita, ma è una proiezione che potrebbe interrompersi in qualsiasi momento. Un'iniziativa promossa dall'Intergruppo parlamentare 'Nuove frontiere terapeutiche nei tumori della mammella' con gli specialisti oncologi, il supporto del mondo dell'industria farmaceutica, delle associazioni pazienti, di tutti gli attori coinvolti, per sensibilizzare la popolazione su un tema che investe migliaia di persone, famiglie e caregiver, con sofferenze e problemi correlati alla speranza di sopravvivenza e alle terapie personalizzate. In ambito oncologico, la ricerca scientifica ha realizzato importanti conquiste, ma restano ancora alcune lacune da colmare, soprattutto in termini di tempistiche di accesso ai farmaci innovativi, sostegno alla ricerca di secondo livello e diagnosi precoce. Liberoquotidiano.it - Cancro al seno, alla Festa del cinema di Roma va in scena la prevenzione Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di venerdì 25 ottobre 2024), 25 ott. (Adnkronos Salute) - Al Festival deldiva in onda in questi giorni il film della vita, ma è una proiezione che potrebbe interrompersi in qualsiasi momento. Un'iniziativa promossa dall'Intergruppo parlamentare 'Nuove frontiere terapeutiche nei tumori della mammella' con gli specialisti oncologi, il supporto del mondo dell'industria farmaceutica, delle associazioni pazienti, di tutti gli attori coinvolti, per sensibilizzare la popolazione su un tema che investe migliaia di persone, famiglie e caregiver, con sofferenze e problemi correlatisperanza di sopravvivenza e alle terapie personalizzate. In ambito oncologico, la ricerca scientifica ha realizzato importanti conquiste, ma restano ancora alcune lacune da colmare, soprattutto in termini di tempistiche di accesso ai farmaci innovativi, sostegnoricerca di secondo livello e diagnosi precoce.

