Braven – Il coraggioso | dal cast al finale le curiosità sul film con Jason Momoa

(Di venerdì 25 ottobre 2024)– Il: dalal, lesulconDopo essere diventato uno degli attori più popolari di Hollywood grazie al ruolo di Khal Drogo nella serie Il Trono di Spade,si è lanciato in una fortunata carriera cinematografica, caratterizzata dadi vario genere. Tra i più recenti vi è l’apprezzato– Il, di cuiè anche il produttore. La pellicola è l’opera prima di Lin Oeding, affermatosi ad oggi come noto stuntman statunitense. Al centro della storia qui raccontata vi è un uomo comune ritrovatosi suo malgrado coinvolto in una pericolosa operazione di narcotraffico. Quello del protagonista è dunque un ruolo che permette adi mostrarsi in tutta la sua carismatica presenza scenica.