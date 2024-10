Tg24.sky.it - Bologna, esplosione alla Toyota: giornata di sciopero dei metalmeccanici in sciopero

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Braccia conserte per idel bolognese, dopo l'cheMaterial Handling di Borgo Panigale ha provocato la morte di due giovani lavoratori, Fabio Tosi, 34 anni e Lorenzo Cubello, 37, e il ferimento di altri 11, di cui uno ancora grave all'ospedale Maggiore di. Questa mattina tutti i lavoratori si sono ritrovati fuori dai cancelli dellaMaterial Handling, davanti allo stabilimento di via Persicetana Vecchia a Borgo Panigale,. Otto le ore di, senza presidi o cortei, come indetto dai sindacati Cgil, Cisl e Uil per il comparto (mentre locon il presidio è stato convocato da Usb). In base ai primi accertamenti coordinati dProcura, sembra che ad esplodere, danneggiando gravemente un capannone, sia stato lo 'scambiatore' di un sistema di condizionamento situato in un'area esterna.