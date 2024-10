Benevento: Varato il dispositivo del traffico per i lavori in piazza Risorgimento (Di venerdì 25 ottobre 2024) Avvio dei lavori in piazza Risorgimento: Modifiche alla Circolazione e alla Sosta per i Bus Extraurbani Benevento, 26 ottobre 2024 – A causa dell’avvio dei lavori in piazza Risorgimento/ex area Collegio La Salle e della chiusura del terminal bus extraurbani di piazzale Venanzio Vari, a partire dalle ore 7:00 di lunedì 28 ottobre e sino al termine dei lavori di allestimento dell’area di cantiere vigerà il divieto di sosta e fermata in piazzale Venanzio Vari e piazza Risorgimento. Inoltre, verrà istituita la riserva della corsia di marcia agli autobus extraurbani delle linee di trasporto regionali e provinciali in via Mustilli, da via Calandra alla Rotonda delle Scienze. Puntomagazine.it - Benevento: Varato il dispositivo del traffico per i lavori in piazza Risorgimento Leggi tutta la notizia su Puntomagazine.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Avvio deiin: Modifiche alla Circolazione e alla Sosta per i Bus Extraurbani, 26 ottobre 2024 – A causa dell’avvio deiin/ex area Collegio La Salle e della chiusura del terminal bus extraurbani dile Venanzio Vari, a partire dalle ore 7:00 di lunedì 28 ottobre e sino al termine deidi allestimento dell’area di cantiere vigerà il divieto di sosta e fermata inle Venanzio Vari e. Inoltre, verrà istituita la riserva della corsia di marcia agli autobus extraurbani delle linee di trasporto regionali e provinciali in via Mustilli, da via Calandra alla Rotonda delle Scienze.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Varato il dispositivo del traffico per i lavori in piazza Risorgimento - Tempo di lettura: < 1 minutoA causa dell’avvio dei lavori in piazza Risorgimento/ex area Collegio La Salle e della chiusura del terminal bus extraurbani di piazzale Venanzio Vari, a partire dalle ore 7:00 di lunedì 28 ottobre e sino al termine ... (Anteprima24.it)

Piazza Garibaldi a Soci - iniziati i lavori di riqualificazione per 600mila euro - Arezzo, 25 ottobre 2024 – Piazza Garibaldi a Soci, iniziati i lavori di riqualificazione per 600mila euro Vagnoli: “A Soci oltre all’intervento alla Piazza stiamo proseguendo con i lavori nel centro storico e a breve inizieranno quelli all’ex ... (Lanazione.it)

Lavori in corso a piazza Garibaldi prato e arbusti al posto dei gazebo - Novità sul progetto di rigenerazione di piazza Garibaldi, a lavori in corso d’opera arriva una variante al progetto. Cancellati gazebo e parte della pavimentazione per fare spazio ad alberi e un’ampia superficie a prato di circa 300 metri ... (Ilgiorno.it)

La “fontana delle conchiglie” si rifà il look : lavori in corso in piazza della Repubblica - Si rifà il look la fontana di piazza della Repubblica a Terracina. Sono infatti in corso di completamento i lavori di manutenzione straordinaria; lavori, dichiarano dal Comune "che si sono resi necessari dal momento che negli ultimi anni non sono ... (Latinatoday.it)