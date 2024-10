Azzardo, Consulta antiusura: la Manovra non difende salute cittadini (Di venerdì 25 ottobre 2024) Azzardo. La campagna mettiamoci in gioco e la Consulta nazionale antiusura mettono in guardia politica e opinione pubblica sulle norme contenute nella legge di bilancio. Servizio di Clara Iatosti Azzardo, Consulta antiusura: la Manovra non difende salute cittadini TG2000. Tv2000.it - Azzardo, Consulta antiusura: la Manovra non difende salute cittadini Leggi tutta la notizia su Tv2000.it (Di venerdì 25 ottobre 2024). La campagna mettiamoci in gioco e lanazionalemettono in guardia politica e opinione pubblica sulle norme contenute nella legge di bilancio. Servizio di Clara Iatosti: lanonTG2000.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Denuncia. Fondi e Osservatorio tagliati: «Sull'azzardo il governo favorisce le lobby» - Consulta Antiusura e Mettiamoci in gioco contro le misure in Manovra: azzerato il contrasto mentre il 2024 farà segnare il record di 164 miliardi di raccolta per scommesse e affini ... (avvenire.it)

Azzardo: nella manovra 2025 tante ombre e niente tutele - Campagna Mettiamoci in gioco e Consulta nazionale antiusura mettono in guardia politica e opinione pubblica circa la gravitĂ delle norme che il governo vorrebbe introdurre ... (vita.it)

Campagna contro l’azzardo e Consulta anti usura: “La manovra dimostra che il governo è prono agli interessi della lobby del gioco” - Tra le criticità segnalate l'abolizione dell'osservatorio per il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo e l'abrogazione del fondo volto alla prevenzione e alla cura dalla ludopatia ... (ilfattoquotidiano.it)

Azzardo: Mettiamoci in gioco e Consulta antiusura, molte “criticità ” nelle norme sul fenomeno “presenti nel testo della legge di bilancio” - La campagna contro i rischi del gioco d’azzardo Mettiamoci in gioco e la Consulta nazionale antiusura San Giovanni Paolo II mettono in guardia la politica e l’opinione pubblica sulla "gravità delle no ... (agensir.it)