Atletica, Diaz: “Non avevo niente e Donato mi ha accolto in famiglia. Fino al podio olimpico” (Di venerdì 25 ottobre 2024) Roma, 25 ottobre 2024 – “Ero in mezzo a una strada, non avevo niente. Fabrizio Donato mi ha allungato una mano e umanamente è stata una cosa meravigliosa trovare una famiglia, una casa. Poi abbiamo cominciato a lavorare insieme, arrivando tanto avanti in soli tre anni, Fino al podio olimpico. Ma tanti mi hanno aiutato, direi tutta l’Italia e sono felice di averle portato una medaglia”. Lo ha raccontato Andy Diaz (come riporta l’Ansa), bronzo olimpico a Parigi 2024 nel salto triplo (leggi qui). La sua testimonianza è arrivata di fronte alla platea del ‘Sinodo dello Sport’, iniziativa promossa da Athletica Vaticana, a Roma. Con l’Azzurro delle Fiamme Gialle, allenato da Fabrizio Donato (bronzo a Londra 2012 nel triplo), anche altri campioni olimpici e paralimpici. Insieme al Team olimpico di Rifugiati. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Roma, 25 ottobre 2024 – “Ero in mezzo a una strada, non. Fabriziomi ha allungato una mano e umanamente è stata una cosa meravigliosa trovare una, una casa. Poi abbiamo cominciato a lavorare insieme, arrivando tanto avanti in soli tre anni,al. Ma tanti mi hanno aiutato, direi tutta l’Italia e sono felice di averle portato una medaglia”. Lo ha raccontato Andy(come riporta l’Ansa), bronzoa Parigi 2024 nel salto triplo (leggi qui). La sua testimonianza è arrivata di fronte alla platea del ‘Sinodo dello Sport’, iniziativa promossa da Athletica Vaticana, a Roma. Con l’Azzurro delle Fiamme Gialle, allenato da Fabrizio(bronzo a Londra 2012 nel triplo), anche altri campioni olimpici e paralimpici. Insieme al Teamdi Rifugiati.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Non si vedeva niente - l’acqua era nera. Avevo paura” : Gregorio Paltrinieri racconta l’incubo di nuotare nella Senna a Parigi - Ricordate quando la Senna era al centro di qualsiasi tipo di polemica durante le ultime Olimpiadi a Parigi perché inquinata e impraticabile? Ecco, Gregorio Paltrinieri non l’ha di certo dimenticato. E ci tiene a farlo sapere al Festival dello Sport ... (Ilfattoquotidiano.it)

Come si è classificato Manuel Bortuzzo alle Paralimpiadi? La reazione : “Non avevo mai vinto niente prima” - La gara di Manuel Bortuzzo alle Paralimpiadi: terzo posto per l'ex gieffino L'articolo Come si è classificato Manuel Bortuzzo alle Paralimpiadi? La reazione: “Non avevo mai vinto niente prima” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. (Blogtivvu.com)