Vaccini per tutti in piazza, la campagna fa tappa a Palermo: "Basta fake news e disinformazione" (Di giovedì 24 ottobre 2024) Parte da Napoli, in piazza Plebiscito, sabato 26, il tour della campagna "Tutto Vaccini", promossa da Cittadinanzattiva in collaborazione con Federfarma e Fimmg, con l'obiettivo di facilitare ai cittadini l'accesso alle vaccinazioni e favorire una scelta consapevole ed informata. E' prevista una Palermotoday.it - Vaccini per tutti in piazza, la campagna fa tappa a Palermo: "Basta fake news e disinformazione" Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Parte da Napoli, inPlebiscito, sabato 26, il tour della"Tutto", promossa da Cittadinanzattiva in collaborazione con Federfarma e Fimmg, con l'obiettivo di facilitare ai cittadini l'accesso alle vaccinazioni e favorire una scelta consapevole ed informata. E' prevista una

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

La Protezione Civile torna in piazza per la campagna "Io non rischio" - Domenica 13 ottobre torna anche a Modena, in largo Sant’Agostino, “Io non rischio”, la campagna nazionale per la diffusione di buone pratiche di protezione civile. Per tutta la giornata, i volontari del Gruppo comunale di protezione civile saranno a disposizione del pubblico per informare su... (Modenatoday.it)

Volontari della Protezione Civile in piazza per la campagna "Io non rischio" - Un appuntamento per scoprire come ciascuno di noi può contribuire a ridurre rischi come terremoto. Sabato e domenica (dalle 9 alle 19) anche il gruppo Comunale di Protezione Civile di Cesena parteciperà alle giornate nazionali della campagna “Io non rischio – Buone pratiche di protezione civile”. . (Cesenatoday.it)

La Campagna “Metti la Psoriasi fuori gioco” fa tappa a Roma in Piazza San Lorenzo in Lucina. Gli esperti rispondono alle domande del pubblico - . La psoriasi è una malattia infiammatoria, cronica, non contagiosa della pelle, che in Italia colpisce circa 2 milioni di persone. Ha la stessa incidenza nei due sessi e può insorgere a qualsiasi età . Getty Images Leggi anche › Psoriasi: la dieta per combattere l’infiammazione che lo stress provoca alla pelle Come diagnosticare la malattia La diagnosi della psoriasi è prevalentemente clinica e la sua gravità si misura in base all’estensione delle lesioni, al grado di eritema, desquamazione e infiltrazione, alla risposta alle terapie e al livello di disabilità sociale e psicologica che causa a chi ne è affetto. (Iodonna.it)