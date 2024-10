Nuovasocieta.it - Un fantasma per vicino: le 5 più famose case infestate d’Italia

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Un vicinato tranquillo, si sa, è un benefit da tenere in grande considerazione quando si è alla ricerca di una casa. Ma cosa succede, allora, quando nel quartiere uno dei vicini è addirittura passato a miglior vita e non se ne fa una ragione? Ecco le cinquepiù: Venezia, spesso avvolta dalla nebbia marina, è la città ideale dove immaginare schiere di fantasmi a spasso per i suoi stretti vicoli. E infatti proprio qui sorge una delle dimorepiù: Ca’ Dario, situata nel sestiere di Dorsoduro. Nonostante lo splendido affaccio sul Canal Grande, le vicende spesso travagliate delle famiglie che l’hanno abitata nel corso dei secoli, le hanno procurato la nomea di palazzo maledetto. Si dice anche che il motivo della malasorte risieda nel fatto di essere stata edificata su un antico cimitero di templari.