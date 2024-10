Ucraina, Tajani: “Solo Cina può convincere la Russia a un passo indietro” (Di giovedì 24 ottobre 2024) “Bene se l’ONU cerca di trovare una mediazione. Io sono favorevole ad una Conferenza di pace, ci sto lavorando e ho cercato di far compiere qualche passo in avanti”, ha detto Antonio Tajani a margine della conferenza stampa di chiusura dei lavori del G7 Sviluppo, a Pescara. Il ministro degli Esteri si augura quindi che si possa arrivare “in tempi rapidi ad una Conferenza di pace con la presenza di Cina e Russia“. Questo passaggio, per il nostro vicepremier, è fondamentale perché: “La Cina è l’unica grande realtà che può convincere la Russia a fare marcia indietro. E’ l’unica che può impedire un’escalation. E se è vero che ci sono militari nordcoreani pronti ad entrare in Ucraina allora bisogna correre ai ripari in tempi rapidi perché questo significherebbe un allargamento del conflitto e questo non va assolutamente bene. Un conto è lo scontro tra Russia e Ucraina. Lapresse.it - Ucraina, Tajani: “Solo Cina può convincere la Russia a un passo indietro” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) “Bene se l’ONU cerca di trovare una mediazione. Io sono favorevole ad una Conferenza di pace, ci sto lavorando e ho cercato di far compiere qualchein avanti”, ha detto Antonioa margine della conferenza stampa di chiusura dei lavori del G7 Sviluppo, a Pescara. Il ministro degli Esteri si augura quindi che si possa arrivare “in tempi rapidi ad una Conferenza di pace con la presenza di“. Questo passaggio, per il nostro vicepremier, è fondamentale perché: “Laè l’unica grande realtà che puòlaa fare marcia. E’ l’unica che può impedire un’escalation. E se è vero che ci sono militari nordcoreani pronti ad entrare inallora bisogna correre ai ripari in tempi rapidi perché questo significherebbe un allargamento del conflitto e questo non va assolutamente bene. Un conto è lo scontro tra

