Totti e Noemi Bocchi, la decisione dopo le foto con Marialuisa Jacobelli: "Sono partiti insieme"

Francesco Totti e la compagna Noemi Bocchi sono partiti per un viaggio, direzione Miami, dopo le foto pubblicate dal settimanale Gente che ritraggono l'ex capitano della Roma uscire da un hotel insieme alla giornalista Marialuisa Jacobelli e sopratutto le dichiarazioni di lei che, sempre alla rivista, avrebbe confermato la "liaison" tra i due. A fornire l'indiscrezione è l'esperta di gossip Deianira Marzano, che ha pubblicato la testimonianza di una follower: "Lavoro in aeroporto a Fiumicino. Poco fa è partito Totti per Miami e insieme a lui c'era anche Noemi. Ridevano e scherzavano". Successivamente l'esperta ha anche pubblicato una foto che conferma la partenza dei due: "L'ha incontrata una mia amica che va in vacanza a Miami". A quanto pare Totti è diretto in Florida per partecipare a un torneo di padel.

