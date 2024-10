Stefano De Martino ha fatto una sorpresa bellissima a Eleonora Giorgi: ecco cosa ha fatto e perché (Di giovedì 24 ottobre 2024) Stefano De Martino ha mandato un bel mazzo di fiori a Eleonora Giorgi! Ma da dove è arrivato questo gesto di cuore? Nella sua ultima intervista a Vanity Fair, Eleonora Giorgi ha raccontato di essere una grande fan di Affari Tuoi e, riferendosi al nuovo conduttore, ha suggerito che De Martino le regali “gioia, sorrisi e spensieratezza”. ecco le sue parole al noto magazine: “Evviva Stefano De Martino: dalle 20.40 alle 21.30, nessuno mi deve disturbare perché io devo guardare De Martino che mi dà gioia, sorrisi, spensieratezza”. Come sappiamo, attualmente l’attrice – oggi 71 anni – sta attraversando un periodo molto delicato a causa della sua malattia: qualche mese fa le è stato diagnosticato un tumore al pancreas. Donnapop.it - Stefano De Martino ha fatto una sorpresa bellissima a Eleonora Giorgi: ecco cosa ha fatto e perché Leggi tutta la notizia su Donnapop.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)Deha mandato un bel mazzo di fiori a! Ma da dove è arrivato questo gesto di cuore? Nella sua ultima intervista a Vanity Fair,ha raccontato di essere una grande fan di Affari Tuoi e, riferendosi al nuovo conduttore, ha suggerito che Dele regali “gioia, sorrisi e spensieratezza”.le sue parole al noto magazine: “EvvivaDe: dalle 20.40 alle 21.30, nessuno mi deve disturbareio devo guardare Deche mi dà gioia, sorrisi, spensieratezza”. Come sappiamo, attualmente l’attrice – oggi 71 anni – sta attraversando un periodo molto delicato a causa della sua malattia: qualche mese fa le è stato diagnosticato un tumore al pancreas.

