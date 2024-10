Scienza, un nuovo materiale biomimetico per batterie ricaricabili e trasporto di energia (Di giovedì 24 ottobre 2024) Un gruppo di ricerca internazionale coordinato dall’Universita’ degli Studi di Trieste ha assemblato su un foglio di grafene un nuovo materiale biomimetico spesso un solo atomo, potenziale catalizzatore bifunzionale, utile per varie applicazioni tecnologiche, dalle batterie ricaricabili al trasporto di energia. Al risultato si e’ arrivati sintetizzando, mimando le funzionalita’ della vitamina B12, un potenziale catalizzatore bifunzionale, dunque capace di favorire due reazioni chimiche distinte, ciascuna sostenuta da un diverso stato di ossidazione del metallo. Anche nota come cobalamina, molecola al cui centro e’ legato un solo atomo di cobalto, la vitamina B12 e’ infatti in grado di catalizzare reazioni diverse a seconda del contesto. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Un gruppo di ricerca internazionale coordinato dall’Universita’ degli Studi di Trieste ha assemblato su un foglio di grafene unspesso un solo atomo, potenziale catalizzatore bifunzionale, utile per varie applicazioni tecnologiche, dallealdi. Al risultato si e’ arrivati sintetizzando, mimando le funzionalita’ della vitamina B12, un potenziale catalizzatore bifunzionale, dunque capace di favorire due reazioni chimiche distinte, ciascuna sostenuta da un diverso stato di ossidazione del metallo. Anche nota come cobalamina, molecola al cui centro e’ legato un solo atomo di cobalto, la vitamina B12 e’ infatti in grado di catalizzare reazioni diverse a seconda del contesto.

