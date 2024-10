Sardegna: sei chili di cocaina tra le friggitrici, due arresti (Di giovedì 24 ottobre 2024) I carabinieri li hanno bloccati dopo che i due – alla vista del posto di blocco – hanno tentato di cambiare inutilmente direzione di marcia con il loro furgone carico di cocaina. Alla guida di un furgone con sei chili di cocaina nascosta all’interno di diverse friggitrici. I carabinieri della sezione radiomobile di Cagliari, nella nottata di ieri, ad Assemini hanno stretto le manette ai polsi ad un elettricista 43enne, originario di Napoli e ad un autotrasportatore 26enne residente a Quartu Sant’Elena. I due, dopo tutti i controlli di rito, sono stati rinchiusi in una cella del carcere di Uta con la pesante accusa di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”, si legge nel verbale messo nero su bianco dai carabinieri. La droga, una volta venduta nel mercato illegale, avrebbe fruttato svariate migliaia di euro. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di giovedì 24 ottobre 2024) I carabinieri li hanno bloccati dopo che i due – alla vista del posto di blocco – hanno tentato di cambiare inutilmente direzione di marcia con il loro furgone carico di. Alla guida di un furgone con seidinascosta all’interno di diverse. I carabinieri della sezione radiomobile di Cagliari, nella nottata di ieri, ad Assemini hanno stretto le manette ai polsi ad un elettricista 43enne, originario di Napoli e ad un autotrasportatore 26enne residente a Quartu Sant’Elena. I due, dopo tutti i controlli di rito, sono stati rinchiusi in una cella del carcere di Uta con la pesante accusa di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”, si legge nel verbale messo nero su bianco dai carabinieri. La droga, una volta venduta nel mercato illegale, avrebbe fruttato svariate migliaia di euro.

