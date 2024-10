Roma-Dinamo Kiev: dove vederla, orario e probabili formazioni (Di giovedì 24 ottobre 2024) All’Olimpico andrà in scena la sfida di Europa League Roma-Dinamo Kiev: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv Allo Stadio Olimpico si giocherà la gara valevole per il terzo turno della fase a gironi di Europa League tra Roma-Dinamo Kiev. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida. Calcionews24.com - Roma-Dinamo Kiev: dove vederla, orario e probabili formazioni Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di giovedì 24 ottobre 2024) All’Olimpico andrà in scena la sfida di Europa League: le ultimissime diconvedere il match in tv Allo Stadio Olimpico si giocherà la gara valevole per il terzo turno della fase a gironi di Europa League tra. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’vedere la sfida.

