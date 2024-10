Roma, al I Municipio torna il mercato dei libri sotto i portici di piazza Vittorio (Di giovedì 24 ottobre 2024) Equilibri, l’inaugurazione domenica 27 ottobre "Siamo molto soddisfatti di aver dato respiro con bando triennale ad una iniziativa che in poco tempo è diventata un punto di riferimento non solo per il rione Esquilino ma per tutta Roma”. Con queste parole l’assessore al commercio e attività produttive del I Municipio Jacopo Scatà racconta 'Equilibri'. sotto Sbircialanotizia.it - Roma, al I Municipio torna il mercato dei libri sotto i portici di piazza Vittorio Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Equi, l’inaugurazione domenica 27 ottobre "Siamo molto soddisfatti di aver dato respiro con bando triennale ad una iniziativa che in poco tempo è diventata un punto di riferimento non solo per il rione Esquilino ma per tutta”. Con queste parole l’assessore al commercio e attività produttive del IJacopo Scatà racconta 'Equi'.

Roma - al I Municipio torna il mercato dei libri sotto i portici di piazza Vittorio - Anche noi come I Municipio – conclude l'ass. (Adnkronos) - "Siamo molto soddisfatti di aver dato respiro con bando triennale ad una iniziativa che in poco tempo è diventata un punto di riferimento non solo per il rione Esquilino ma per tutta Roma”. . L'editoria si trova in una fase di forte disagio economico tanto che a livello statale sono previste diverse agevolazioni ed incentivi a sostegno, ad esempio, l'Iva al 4%. (Liberoquotidiano.it)

