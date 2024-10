Rischio idrogeologico e temporali, allerta arancione per l'alta collina e la montagna (Di giovedì 24 ottobre 2024) Dopo i rovesci sparsi del 14 ottobre, dalle prime ore di venerdì 25 ottobre, sono attese nuove precipitazioni, più intense e persistenti sul crinale appenninico centro-occidentale. L’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile ha emesso una nuova allerta. Per il nostro Ilpiacenza.it - Rischio idrogeologico e temporali, allerta arancione per l'alta collina e la montagna Leggi tutta la notizia su Ilpiacenza.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Dopo i rovesci sparsi del 14 ottobre, dalle prime ore di venerdì 25 ottobre, sono attese nuove precipitazioni, più intense e persistenti sul crinale appenninico centro-occidentale. L’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile ha emesso una nuova. Per il nostro

Previsioni meteo : allerta arancione a Livorno e provincia per rischio frane - allagamenti e forti temporali venerdì 25 ottobre - ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LIVORNOTODAY Il maltempo continua a non dare tregua alla Toscana. Per tutta la giornata di domani, venerdì 25 ottobre, la sala operativa della protezione civile regionale ha emanato un'allerta meteo arancione per rischio idrogeologico (frane e allagamenti) e... (Livornotoday.it)