Nuove accuse per Donald Trump, l'ex modella Stacey Williams: «Mi molestò con Epstein» (Di giovedì 24 ottobre 2024) Nuove accuse per Donald Trump. A pochi giorni dalle elezioni presidenziali Usa l'ex modella Stacey Williams ha raccontato al Guardian che il candidato repubblicano, insieme a Jeffrey Epstein, morto suicida in carcere nel 2019 dove si trovava per traffico sessuale di minori, l'avrebbero palpeggiata e molestata nel 1993 presso le Trump Tower, dove la condussero per «un gioco perverso». Campagna Trump: «Williams è un'attivista di Barack Obama» Williams ha lavorato come modella professionista nel corso degli anni Novanta, e ha raccontato di aver incontrato Trump nel 1992 a una festa di Natale proprio tramite Epstein. I due da allora si sarebbero frequentati senza impegno per alcuni mesi.

