Mister Movie | Il film horror-corporeo di Demi Moore, The Substance, arriva in streaming in tempo per Halloween (Di giovedì 24 ottobre 2024) Grazie a MisterMovie.it abbiamo potuto scrivere questa notizia: The Substance: Il film horror dell'anno arriva in streaming ad Halloween The Substance, diretto da Coralie Fargeat, è senza dubbio uno dei film più discussi del 2023. Dopo aver conquistato il pubblico al cinema, l'attesissimo horror corporeo sarà disponibile in streaming su Mubi a partire dal 31 ottobre, giusto in tempo per Halloween. Il film, con protagonisti Demi Moore, Margaret Qualley e Dennis Quaid, ha affascinato il pubblico con la sua trama inquietante e originale. Moore interpreta un'anziana conduttrice di uno show televisivo di aerobica che si inietta un siero sperimentale nel tentativo di diventare una versione più giovane e perfetta di se stessa. Il risultato? Una trasformazione che prende una piega inaspettata e terribile.

