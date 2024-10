Liberoquotidiano.it - Malattie rare, Rafanelli (SLAfood): "Nutrizione importante per noi pazienti Sla"

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Roma, 24 ott. (Adnkronos Salute) - "E' moltoportare maggiore visibilità sull'aspetto nutrizionale, parlare di alimentazione nella malattia. Questo fa sì che noi malati di Sla e di disfagia possiamo avere maggiori possibilità di alimentarci in modo corretto, e anche con gusto". Lo ha detto Davide, presidente die consigliere nazionale Aisla (Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica), intervenuto in video-collegamento alla prima edizione del convegno 'Sla: Metabolismo e. Nuove frontiere nella presa in carico', nella sede dell'Università di Scienze gastronomiche di Pollenzo (Cuneo).