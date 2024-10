L’Osservatorio dell’Appennino Meridionale forma i professionisti del futuro nella gestione del verde urbano

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Nuove prospettive occupazionali e città più sostenibili. Non solo tutela e salvaguardia dell’ambiente, ma creazione di nuove figure specializzate sono le finalità principali del Corso “Innovazionidegli alberi per il– Standard di potatura e stabilità“, realizzato dall‘Osservatorio, con il patrocinio del Corso di Laurea in Agraria dell’Università di Salerno e dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Salerno. Straordinario successo per la prima edizione del percorsotivo, che ha visto come scenario privilegiato per lo svolgimento delle attività pratiche il campus dell’Università di Salerno, ricco die di alberi.