Lo stato legittimo degli immobili | il Decreto semplifica la verifica della conformità lega

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Lodi un immobile è un concetto fondamentale in ambito edilizio eare, in particolare nelle operazioni di compravendita. Esso è definito dal Testo Unico dell’Edilizia ed è determinato dai titoli edilizi. Serve ad accertare che non ci siano abusi edilizi e a mettere a riparo chi acquista la casa da eventuali problematiche successive all’atto di vendita. Vediamo più nel dettaglio cosa stabiliscono le norme in materia die come esse sono cambiate con ilSalva Casa. Perdell’immobile si intende “lostabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa e da quello che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unitàare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali”.