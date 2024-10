Lipsia lungo stop per Xavi Simons | salterà la sfida con l’Inter

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024)per. Dopo l’infortunio rimediato nella gara di Champions League contro il Liverpool, il fantasista delsi è sottoposto ad esami strumentali che hanno confermato la lesione al legamento della caviglia sinistra. L’olandese “sarà quindi ai box per diverse settimane. Una decisione su come curare la lesione deve ancora essere presa. Ti auguriamo una pronta guarigione,!”, si legge sul sito del club tedesco. Tra le partite chepresumibilmente, c’è anche quella di Champions League del 26 novembre contro. Nei prossimi giorni comunque ci saranno informazioni più chiare sui tempi di recupero dell’ex Psg, che sin qui in stagione ha totalizzato tre gol e due assist in tutte le competizioni.si è infortunato dopo un tiro in porta e sono stati inutili i suoi tentativi di rimanere in campo.