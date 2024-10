Lecce, nuove minacce alla giudice Mariano: in tribunale il disegno di una bara con la sua foto (Di giovedì 24 ottobre 2024) La giudice del tribunale di Lecce Maria Francesca Mariano, già sotto scorta da agosto 2023 per le intimidazioni ricevute, ha ricevuto nuove minacce di morte. Nella mattinata di mercoledì 23 ottobre, la magistrata ha trovato sul suo banco, all’interno del Palazzo di Giustizia di Lecce, una busta a lei indirizzata contenente un ritaglio di giornale con una sua foto e il disegno di una bara tracciato con un pennarello nero. Le autorità competenti sono state informate dei fatti così come la procura di Potenza, che già indaga sulle precedenti minacce. Il ritaglio di giornale trovato dalla gip Mariano (Quotidiano di Puglia). Lettera43.it - Lecce, nuove minacce alla giudice Mariano: in tribunale il disegno di una bara con la sua foto Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) LadeldiMaria Francesca, già sotto scorta da agosto 2023 per le intimidazioni ricevute, ha ricevutodi morte. Nella mattinata di mercoledì 23 ottobre, la magistrata ha trovato sul suo banco, all’interno del Palazzo di Giustizia di, una busta a lei indirizzata contenente un ritaglio di giornale con una suae ildi unatracciato con un pennarello nero. Le autorità competenti sono state informate dei fatti così come la procura di Potenza, che già indaga sulle precedenti. Il ritaglio di giornale trovato dgip(Quotidiano di Puglia).

