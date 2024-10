Giustizia, scontro su migranti e separazione delle carriere: Anm e giudici europei all’attacco (Di giovedì 24 ottobre 2024) Non accennano a una tregua le tensioni tra governo e magistratura, e mentre è ancora bufera sul nodo migranti, nuove polemiche si accendono sul tema della separazione delle carriere. La maggioranza, con Forza Italia in testa, spinge per una rapida approvazione del disegno di legge Nordio, con l’obiettivo di arrivare in aula nel mese di dicembre. Mercoledì era il termine ultimo per presentare gli emendamenti in commissione Affari Costituzionali alla Camera: ne sono arrivati 262, nella quasi totalità dalle opposizioni, pronte a dare battaglia su un testo che, sottolinea Avs per bocca di Filiberto Zaratti, “smonta e indebolisce il nostro sistema giudiziario“. Lapresse.it - Giustizia, scontro su migranti e separazione delle carriere: Anm e giudici europei all’attacco Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Non accennano a una tregua le tensioni tra governo e magistratura, e mentre è ancora bufera sul nodo, nuove polemiche si accendono sul tema della. La maggioranza, con Forza Italia in testa, spinge per una rapida approvazione del disegno di legge Nordio, con l’obiettivo di arrivare in aula nel mese di dicembre. Mercoledì era il termine ultimo per presentare gli emendamenti in commissione Affari Costituzionali alla Camera: ne sono arrivati 262, nella quasi totalità dalle opposizioni, pronte a dare battaglia su un testo che, sottolinea Avs per bocca di Filiberto Zaratti, “smonta e indebolisce il nostro sistema giudiziario“.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Migranti - Schlein : “Grave La Russa sulla separazione dei poteri - no collaborazione” - Non è colpa dei giudici e non è colpa delle opposizioni se questo Governo non ha letto le leggi italiane, europee e le sentenze della Corte di Giustizia europea. . Elly Schlein, ospite ad Agorà Rai Tre, è tornata sulla tensione degli ultimi giorni tra governo e magistratura. ”Non c’è un modo di aggirare norme e sentenze dell’Ue, l’unico modo sarebbe uscire dall’Ue. (Lapresse.it)

Migranti - Schlein : “Grave La Russa su separazione poteri - no collaborazione” - La segretaria del Partito Democratico si è soffermata in particolare sulle recenti affermazioni del presidente del Senato Ignazio La Russa: “Collaborare con la maggioranza sulla giustizia? Se le premesse sono queste assolutamente nessuna collaborazione. Elly Schlein, ospite ad Agorà Rai Tre, è tornata sulla tensione degli ultimi giorni tra governo e magistratura. (Lapresse.it)

Cosa ci dicono due anni di governo di questa destra - L'elemento più grave del biennio è che da subito l'esecutivo Meloni ha contraddetto regole, principi e prassi propri della forma democratica con scelte, ... (huffingtonpost.it)

Scontro governo-magistrati, Nordio invia gli ispettori e accelera anche sulla misura per la separazione delle carriere - Lo scontro tra governo e magistrati non si ferma, l'esecutivo continua ad attaccare i giudici per la decisione di far tornare indietro la nave che trasportava i migranti in Albania e le toghe rispondo ... (affaritaliani.it)

Migranti, Meloni fa muro: "Difendiamo il modello Albania". Mattarella firma il decreto - Spiega che la decisione del tribunale di Roma che ha determinato il ritorno in Italia dei 16 migranti appena trasferiti "è irragionevole ... il governo ha deciso di accelerare il cammino della legge ... (quotidiano.net)