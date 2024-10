Furto in sagrestia nel Barese, il parroco pubblica video sui social: "Erano soldi per aiutare gli ultimi" (Di giovedì 24 ottobre 2024) Fingendo di parlare al telefono, si affaccia sull'uscio della stanza del parroco. Dopo avere escluso la presenza di altre persone entra, poi fruga in un cassetto e si impossessa di una busta contenente denaro, riposta nel cassetto di una scrivania. Il Furto, avvenuto nei giorni scorsi nella Baritoday.it - Furto in sagrestia nel Barese, il parroco pubblica video sui social: "Erano soldi per aiutare gli ultimi" Leggi tutta la notizia su Baritoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Fingendo di parlare al telefono, si affaccia sull'uscio della stanza del. Dopo avere escluso la presenza di altre persone entra, poi fruga in un cassetto e si impossessa di una busta contenente denaro, riposta nel cassetto di una scrivania. Il, avvenuto nei giorni scorsi nella

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ruvo di Puglia, diziya di sarîtiya dêrê de: kahîn dêrê vîdyoyê li ser medyaya civakî diwesîne - Il parroco di Ruvo di Puglia ha pubblicato il video del furto che ha fruttato 900 euro: le immagini su Facebook ... (notizie.it)

Ruvo di Puglia, elizako sakristian lapurreta: parrokoak bideoa argitaratzen du sare sozialetan - Il parroco di Ruvo di Puglia ha pubblicato il video del furto che ha fruttato 900 euro: le immagini su Facebook ... (notizie.it)

Furto in chiesa di 900 euro destinati ai poveri: parroco pubblica su social foto e video e fa un appello al ladro - Il parroco, don Ignazio Gadaleta ... si avvicina alla scrivania, apre il cassetto, acciuffa qualcosa, lo richiude a va via. In quel momento in chiesa è appena finita una messa e ne sta per iniziare un ... (notizie.tiscali.it)