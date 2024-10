Donna di 55 anni investita a Brembate: è in gravi condizioni (Di giovedì 24 ottobre 2024) Brembate. Si trova in gravi condizioni la Donna di 55 anni investita questa mattina (giovedì 24 ottobre) a Brembate. L’allarme è scattato alcuni minuti dopo le 8,30 in via Veneto, in una zona industriale a nord del paese. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente: la Donna è stata investita da un veicolo e sbalzata ad una distanza di circa 3 metri. A causa delle ferite riportate – trauma cranico e traumi al volto e agli arti inferiori e superiori – la 55enne è stata trasportata all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in codice rosso, massima gravità. Sul posto i soccorsi di Areu – con un’ambulanza e un’automedica – e i carabinieri di Treviglio per i rilievi. Seguono aggiornamenti. Bergamonews.it - Donna di 55 anni investita a Brembate: è in gravi condizioni Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di giovedì 24 ottobre 2024). Si trova inladi 55questa mattina (giovedì 24 ottobre) a. L’allarme è scattato alcuni minuti dopo le 8,30 in via Veneto, in una zona industriale a nord del paese. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente: laè statada un veicolo e sbalzata ad una distanza di circa 3 metri. A causa delle ferite riportate – trauma cranico e traumi al volto e agli arti inferiori e superiori – la 55enne è stata trasportata all’ospedale Papa GiovXXIII di Bergamo in codice rosso, massimatà. Sul posto i soccorsi di Areu – con un’ambulanza e un’automedica – e i carabinieri di Treviglio per i rilievi. Seguono aggiornamenti.

