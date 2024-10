Panorama.it - Così Sinner ha reso il tennis una macchina da ascolti tv (e Sky sorride)

(Di giovedì 24 ottobre 2024) La notte del 19 novembre 2024 è destinata a rimanere scolpita nella storia delitaliano. La sfida conclusiva delle ATP Finals di Torino tra Jannike Nole Djokovic sfonda ogni record d'ascolto tvtico nel Bel Paese superando i 6,5 milioni di telespettatori. Evento favorito dalla doppia programmazione in chiaro (Rai1) e satellitare (Sky Sport), ma che certifica per la prima volta come il futuro numero mondiale sia diventato da subito un fenomeno popolare diffuso. I dodici mesi successivi non hanno fatto altro che confermare la trasformazione in atto:non è solo il più bravo con la racchetta in mano, è diventato per gli italiani un simbolo come la nazionale di calcio. O come Alberto Tomba e Valentino Rossi sono stati in epoche recenti o meno.